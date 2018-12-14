TSK'da FETÖ operasyonu: 4’ü albay 219 muvazzaf asker için gözaltı kararı

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FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankesörlü telefonla mahrem imamlarla iletişim kurduğu belirlenen askerlere yönelik operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 89'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup; 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri şafak operasyonuyla şüphelileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.