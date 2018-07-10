TSK'DAKİ TERFİ VE ATAMALARDA DÜZENLEME



Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atamalara ilişkin de değişiklik yapıldı. Buna göre, muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılacak ancak bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak da belirlenebilecek.

Albaylıktan tuğgeneral tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılacak.

Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

Genelkurmay Başkanı ise orgeneral ve oramiraller arasından atanacak. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıl olacak, görevdeki kalış süresinin tespitinde atandığı yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.