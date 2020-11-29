"TSK, KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam edecektir"

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini veren Kara, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz'de, Fatih sondaj gemimiz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik veri toplama projesi kapsamında faaliyet gösteren sismik araştırma gemisine Karadeniz'de, refakat ve koruma görevleri icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Yunanistan, bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir. Yunanistan 23 Kasım tarihinde aynı gün içerisinde yayınladığı, 2'si daha önce tarafımızdan ilan edilmiş atış/eğitim sahaları ile çakışan, gayri askeri statüdeki adaları kapsayan 3 NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu devam ettirmektedir.

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı NAVTEX'lere, mukabilinde, itiraz NAVTEX'lerimiz yayınlanmıştır. Yine Yunanistan tarafından, NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek görevi icra eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir. Türkiye karşıtlığında birleşerek Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. 30 Kasım'da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla katılacak, tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir."

Yunan amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından Libya'ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A adlı Türk ticaret gemisine bayrak devleti olan Türkiye'nin ve gemi kaptanının izni olmaksızın hukuksuz bir arama yapıldığını anımsatan Kara, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. IRINI Harekatı bugüne kadar ki sonuçları itibarıyla açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.