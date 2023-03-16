Türk İnternet Medya Birliği, kuruluş 'tebliğ' belgesini aldı

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kuruluş kararname belgesini Türk İnternet Medya Birliği'ne (TİMBİR) tebliğ etti.

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı '6906' sayılı kararname ile onaylanan Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR) kuruluş kararnamesini Türk İnternet Medya Birliği'ne tebliğ etti. TİMBİR Kurucu Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa kuruluş kararnamesini İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu'dan aldı.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ve Avrupa'dan İnternet medyasını bünyesinde barındıran Türkiye'nin 53'üncü birliğinin hayırlı olmasını diledi. Basa, "Birliğin kurulmasını onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve Başkan Yardımcısı Evren Başar’a, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile bizimle birlikte yol alan medya mensubu tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.