Türk İnternet Medya Birliği resmen kuruldu

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile resmen kuruldu. Kurucu Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa'nın olduğu birlik, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ve Avrupa'dan İnternet medyasını bünyesinde barındırıyor.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 6909 sayılı kararname ile resmen kuruldu. Kurucu Genel Başkanlığını Dr. Süleyman Basa yürüttüğü Türkiye'nin 53'üncü birliği, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ve Avrupa'dan İnternet medyasını bünyesinde barındırıyor. Birlik, internet üzerinden yayın yapan; internet medyasını bir araya getirmek, desteklemek, eğitmek ve etkin kılmak ve ihtiyaç halinde yenilerinin kurulmasına destek olmak amacı ile faaliyet yürütecek. Ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmayı da amaç edinen birlik, başta Türk Dünyası ve kardeş topluluklar olmak üzere tüm dünyada kısmen dahi olsa Türkçe yayın yapan internet medyasına bir çatı altına getirmeyi hedefliyor.

DR. BASA'DAN TEŞEKKÜR

TİMBİR Kurucu Başkanı Dr. Süleyman Basa birliğin 81 il, 10 ülkede, 100 üye ile birlikte kurulduğunu belirterek bünyelerinde bin dolayında İnternet haber sitesi yer aldığını söyledi. Dr. Basa, "Alanında tek ve en büyük yapı Türkiye’nin kamu yararına sahip 53'üncü birliği oldu. Birliğin kurulmasını onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve Başkan Yardımcısı Evren Başar’a, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürümüz ve Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile bizimle birlikte yol alan medya mensubu tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.