Türkiye 90 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı alıyor

Türkiye 90 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı alıyor
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Türkiye,  Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

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