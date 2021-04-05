Türkiye Adalet Bakanı: "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir"

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi.