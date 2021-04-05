Türkiye Adalet Bakanı: "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir"

Türkiye Adalet Bakanı: "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir"
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Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir." dedi.

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