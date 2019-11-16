Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı: "Kıbrıs gibi bir mesele milli birliği gerektirir"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanırken, Türkiye'yi hidrokarbon yatakları üstündeki haklarımızı kullandığımız için ve kullanacağımızı kararlılıkla ifade ettiğimiz için karıştırmak isteyeceklerdir. Önümüzde başka tuzaklar kurulacaktır. Bunlara karşı muhakkak suretle hukuki, askeri, diplomasi yönünden hazır olmalıyız. Bu hazırlıkta, Kıbrıs gibi bir mesele de milli birliği gerektirir” dedi.

Feyzioğlu, Rize Baro Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birliği sağlamanın yolunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vazgeçilmez olduğunu bilmekten geçtiğini söyledi.

Yargıdaki reform paketinin büyük kazanımlar sağladığına değinen Feyzioğlu, bu kazanımların partiler üstü olduğunu, bir siyasi düşüncesinin olmadığını, kendi milliyetçiliğinin ise Mustafa Kemal Atatürk'ün yapıcı milliyetçiliği olduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliğinin kanundan kaynaklanan hakkı ile olağanüstü genel kurul çağrısını reddettiğini anımsatan Feyzioğlu, "Süreci uzatmaya gerek yok. İstenirse idari mahkemesine gidilir, dava açılır. Biz hukukçuyuz, yargı ne derse o. Bunu büyütüp Türkiye gündemi yapamayız, Türkiye'nin gündemi bu değil." diye konuştu.

"KIBRIS GİBİ BİR MESELE MİLLİ BİRLİĞİ GEREKTİRİR"

Feyzioğlu, Türkiye'nin önünde önemli bir Kıbrıs meselesi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanırken, Türkiye'yi hidrokarbon yatakları üstündeki haklarımızı kullandığımız için ve kullanacağımızı kararlılıkla ifade ettiğimiz için karıştırmak isteyeceklerdir. Önümüzde başka tuzaklar kurulacaktır. Bunlara karşı muhakkak suretle hukuki, askeri, diplomasi yönünden hazır olmalıyız. Bu hazırlıkta, Kıbrıs gibi bir mesele de milli birliği gerektirir. Bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Türkiye Barolar Birliği sadece tarifelerle, günlük meselelerle uğraşmaz. Büyük devletlerin barolar birlikleri, aynı zamanda devletlerin büyük stratejilerinin yazımında da görev alırlar."

Birlik olarak Kıbrıs ile ile ilgili önemli bir sempozyum düzenlediklerini belirten Feyzioğlu, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir toplantıda sunduğunu söyledi.

Feyzioğlu, birliğin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli, en milli meselelerinde kendi alanında her türlü katkıyı verdiğinin altını çizerek, "Bizim enerjimizi başka yönlere çekmezlerse hem meslektaşlarımızın günlük her türlü sorununu çözüyoruz hem de Türkiye'nin en temel sorunlarının çözümüne de katkı sağlıyoruz. Büyük devletlerde böyle olur. Bizde buna alışalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım." diye konuştu.

