Türkiye Burslarına Başvurular 10 Ocak-20 Şubat arasında yapılacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Burs Programı bilgilendirme toplantısı bugün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi. Yabancı öğrencilere yönelik Türkiye burslarına başvurular, 10 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

Burslar, maddi destek yanında öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı Tanıtım Koordinatörü Gökhan Duman ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı Uzmanı Servet Turan, basına burs programıyla ilgili bilgi verdi.

“HER YIL ORTALAMA 5 BİN KİŞİNİN YARARLANABİLİYOR”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı Tanıtım Koordinatörü Gökhan Duman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde bursların tanıtımına yönelik program çerçevesinde öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi yükseköğrenim bursu olan Türkiye burslarının 2012 yılında hayata geçirildiğini belirten Duman, 2012 yılında 42 bin başvuru alan bursların 2019’da 167 ülkeden 146 bin başvuru aldığını kaydetti.

Her yıl ortalama 5 bin kişinin yararlanabildiği Türkiye bursları kapsamında halen 17 binden fazla öğrenci Türkiye burslusu olarak Türkiye’de eğitim gördüğünü dile getiren Duman, 2020 yılı için başvuruların tüm ülkeler için 10 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında alınacağını belirtti. Duman, başvuruların online yapılabildiğini söyledi.

“YERLEŞTİRMEYİ DE KAPSIYOR”

Türkiye Burslarının finansal desteğe ek olarak öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsadığını dile getiren Duman, sağlık sigortası, barınma, uçak bileti gibi öğrencilerin eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı her şeyin düşünüldüğünü söyledi.

Duman, mezuniyetten sonra da öğrencilere desteğin sürdüğünü, dünya çapındaki mezunlarla bağların korunması amacıyla Türkiye Mezunlar Ağı oluşturulduğunu belirtti.

“ÖN DEĞERLENDİRME ARDINDAN MÜLAKAT YAPILIYOR”

Online başvuruların Türkiye Bursları Bilgi Sistemi’nde alındığını, ön değerlendirme ve uzmanlar tarafından yapılan dosya değerlendirmesinin ardından değerlendirme aşamasını geçen öğrencilerin yüz yüze mülakatlara davet edildiğini söyleyen Duman, mülakatların her yıl 100 ülkede gerçekleştirildiğini kaydetti.

Burs programının yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olduğunu dile getiren Duman, KKTC vatandaşlarının ve KKTC’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da başvuru yapabileceğini söyledi.