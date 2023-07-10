Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce AB'de önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, zirve öncesi İsveç'e yönelik mesajlar verdi. Verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

“İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

‘ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

‘ÇAĞRIMIZI YENİLEYECEĞİZ’

Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatın yerine getirilmesine bağlıdır.

‘50 YILDIR AB KAPISINDA BEKLETİLEN BİR TÜRKİYE VAR’

Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var.

TAHIL KORİDORU UZATILACAK MI?

Sayın Putin'den önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz, eğer Sayın Putin'in ziyareti gerçekleşirse bu konuyu yüzde yüz ele alacağız. Telefon görüşmelerinde de arkadaşlarımız bu konuyu ele alıyor.

İSVEÇ'E NATO VİZESİ VERİLECEK Mİ?

Nihai karar TBMM'dir. TBMM bu kararı vermedikten sonra burada bir adım atmak mümkün değil. TBMM'den geçmedikten sonra ben dedim oldu diyemeyiz.

F16

Biden, ben elimden gelen her şeyi yapıyorum diyor. Bizden de aynısını istiyor. NATO müttefiki olarak bizim size yapmış olduğumuz ödemeler var biz daha bu ödemenin karşılığını alamadık. Vinius'ta bizim dar kapsamlı bir görüşmemiz olacak, kendisiyle bunları görüşeceğiz. Bu sıkıntıyı temenni ederim ki aşarız. Bunun da İsveç ile ilişkili hale gelmesi bizi üzmekte. Temenni ederim ki sonu hayırlı olur.”