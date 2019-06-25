Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400’de geri adım atmayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin teslimatının önümüzdeki ay başlayacağını belirterek, "S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum"

Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayrı resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

"Yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir"

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Tabii bu seçimlerde gerek belediye meclisinde Büyükşehirin kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı.

Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamıyla AK Parti almıştı. Başkanvekilliklerinde arkadaşlarımız görevlere gelmişti. Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanmasını istedik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum.

"Önümüzde kesintisiz icraat dönemi bulunuyor"

Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi en büyük paye görerek son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık bir kesintisiz icraat dönemi bulunuyor. Bundan sonra tüm mesaimizi ve gücümüzü önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Siyaset anlayışımızda milleti suçlamak asla ve asla yoktur"

Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine, gerek 31 Mart’ta gerek 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerede eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil, biz tanımlamamızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz.

Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı’na hem partimize hem de şahsıma gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum.

"S-400'leri önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz"

Biz milletimizle birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Mesela şu anda Çarşamba günü G20 Toplantısı ve resmi ziyaret için bir haftalık bir Japonya ve Çin seyahatimiz var. Japonya ziyaretini müteakip de Çin’e bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. G20’de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi, dünyanın ekonomik ve siyasi gündemini konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız. Bakanlarımızla birlikte orada bu gelişmeleri yoğun bir şekilde ele alacağız.

Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.