Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak.
Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da Türkiye’de yapılan seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirecek.
Ziyaret, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ‘nun kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 9 Temmuz’da toplanacak TBMM’de yemin etmesinin ardından gerçekleşecek.
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALI GÜNÜ KKTC’YE RESMİ ZİYARETTE BULUNACAK
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