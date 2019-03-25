Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Döviz şu anda gelebileceği yer geldi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var. Bunları biliyoruz. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? Ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna bir defa fırsat veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TGRT Haber-Beyaz TV'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı İle Seçim Özel" programında, dövizle ilgili olarak, "Dövize yönelik tabii manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var. Bunları biliyoruz. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? Ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna bir defa fırsat veremeyiz. Şu anda gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Yani bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine de gideceğiz. Onlara da gerekli bu noktada darbeyi şu anda biliyorsunuz SPK da indirdi, BDDK da indirdi. Bunu yine aynı şekilde indireceğiz.

2019'un ilk 3 ayında dünya sermaye piyasalarından ülkemize 11 milyar dolar finansman geldi. Bu her ülkede olabilecek bir şey değil. Bu konjonktür de bu önemli bir gelişme. Tabii bunu çekemeyen o manipülatif güçlerin seçim arefesinde kalkıp da devreye girerek hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası finans çevrelerinin algısını bozmaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. Seçimleri başarılı bir şekilde atlatınca, ekonomide ilave güçlü adımlarla yatırımcı algısını iyileşmesine ve zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin artık pozitif ayrışmasına odaklanacağız. Yalnız şunu söyleyeyim. Biz yerel seçime gitmiyoruz. Şu anda bizim önümüzde 4,5 yılımız var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kabinemle beraber biz buna herhangi bir tereddüde fırsat vermeden üzerine gideceğiz." dedi.