Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Twitter yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Twitter yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" ifadesini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk yetkililerin, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Twitter yetkililerine, işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü verdikleri için teşekkür eden Altun, şunları kaydetti:

"Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'a, işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz. Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz."

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