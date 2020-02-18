Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İdlib gündemi ile bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Suriye’de yaşanan gelişmeler, Moskova’ya giden Türk heyetin temasları ve İdlib’den gelen göç dalgası toplantının önemli konu başlıkları.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir diplomasi gündemi ile bugün toplanacak. Gündemin ilk sırasında İdlib var. İdlib’de yaşanan gelişmeler ve devam eden diplomasi trafiği kabine de değerlendirilecek.

Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde Moskova’ya giden Türk heyetinin temasları da olacak. Rejim güçlerinin saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına yönelen göç hareketi de toplantıda ele alınacak. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Libya’daki son durum masadaki başlıklar arasında.Elazığ ve Malatya’da 24 Ocak’ta yaşanan deprem de kabine gündeminde. Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve AFAD tarafından iki şehre 102 milyon lira gönderildi. Kabine toplantısında deprem bölgesine ilişkin son durumun değerlendirmesi bekleniyor.

Koronavirüs tehdidi de toplantıda ele alınacak. Çin’den gelen vatandaşların klinik testleri negatif çıktı, karantina süresi sona erdi. Sağlık Bakanlığı alınan önlemleri kabineye anlatacak.

Toplantı sonrası açıklamayı TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 11:43