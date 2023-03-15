Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington ziyareti kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen temaslarda “ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye’de meydana gelen depremler, savunma sanayii alanında işbirliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya ve Azerbaycan-Ermenistan müzakere süreci konularının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, “ABD ve uluslararası toplumun deprem felaketi sürecinde ülkemize verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Deprem bölgesinin süratle iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik boyutuna görüşmelerde vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde küresel ve bölgesel konulardaki işbirliğini sürdürmesinin önemine değinildiği belirtildi.

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için kolaylaştırıcı adımların üzerinde durulduğu ifade edilen açıklamada, “Savunma sanayi alanında herhangi bir önşart olmadan işbirliği kapsamının derinleştirimesi üzerinde duruldu.” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin ilkesel olarak NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği, Üçlü Mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya’nın taahhütlerini yerine getirmesinin süreci hızlandıracağına vurgu yapıldığı kaydedildi. .

Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğine işaret edildiği bildirilen açıklamada, Türkiye’nin çözüm için diplomatik çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye’nin rolüne dikkat çekildiği belirtilirken, “Türkiye’nin PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.” ifadeler kullanıldı.