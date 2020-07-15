banner22

Türkiye'de 15 Temmuz Şehitleri anılıyor

Türkiye'de 15 Temmuz Şehitleri anılıyor
banner32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı. 

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Tarımın sürdürülebilir olması için planlama...
"Tarımın sürdürülebilir olması için planlama...
  1. Kıbrıs
﻿