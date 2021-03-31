Türkiye'de 152 can kaybı

Türkiye'de 152 can kaybı
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Türkiye Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

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