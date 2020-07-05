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Türkiye'de 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.

Sağlık Bakanı Koca,  "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil." dedi.

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