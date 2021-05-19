Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,Türkiye'de yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk. Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.

Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız. Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, zatıalinizi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan gençler, 81 il ile Kıbrıs'tan gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı'na online olarak bağlanarak gençlerle buluştu.

Törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir çıkışında Atatürk’ü ziyarete gelen vatandaşlar ile bayramlaştı.

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Resmi törenin ardından İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Genelge gereği tek çelenkle tören düzenlendiğini belirten İmamoğlu, "Bu 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi lazım." diye konuştu.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Törene, davetliler ve izci kulübünden öğrenciler katıldı. Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'nde hazır bulundu.

Aydın

Aydın’daki tören Aydın Valiliği önünde düzenlendi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Fillikçioğlu’nun günün önemine ilişkin konuşmasının ardından lise öğrencileri şiirler okudu.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Denizli

Denizli'deki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve müdürlük çalışanlarının Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi bando ekipleri tır kasalarında şehri dolaşarak gençlerin bayramını kutladı.

Bisikletle şehir turu yapan sporcuların ardından tören sona erdi.

Uşak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konya

Konya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Resmi törenin ardından siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çelenklerini sundu.

Bursa

Bursa'daki kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kent Müzesi önündeki etkinlikte ise halk dansları, karate-kata ve jimnastik gösterileri sunuldu, mehter takımı konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen kutlamalara, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Eskişehir Gönüllü Gençlik Lideri Selin Aygün'ün Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini seslendirmesiyle sona eren törende, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve gençler katıldı.

Tören, Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Arıcıoğlu, 19 Mayıs'ın gençler için önemine dikkati çekti.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması ve bando takımının gösterisinin ardından tören sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Kütahya

Kütahya’da, Zafer Meydanı’nda salgın nedeniyle sınırlı sayıdaki katılımcıyla düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in, Atatürk Büstü'ne çelenk bırakmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması, spor ve müzik gösterileriyle tamamlanan törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sporcular katıldı.

Yalova

Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin Kalyon'un yaptığı konuşmanın ardından program sona erdi.

Karaman

Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene daire müdürleri, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı hep birlikte başlattığı harekatın kıvılcımının başladığı gün olduğunu söyledi.

Türk milletinin 102 yıl önce bir kez daha şaha kalktığını anlatan Yıldız, "Türk halkı yüz yıllardır Anadolu'da hür ve özgür yaşamıştır. Bu haksız işgal karşısında 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun." diye konuştu.

Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.

Adana

Adana'da, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çintimar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sizlerin de 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur." diye konuştu.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Demir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyduklarını dile getiren Demir, "Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay

Hatay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve sporcular katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kent genelinde 19 Mayıs kapsamında cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Uslu, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu belirterek, Türk milletinin, vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin 102'nci yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yüreklerinde hissettiklerini kaydetti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kentte gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bingöl

Bingöl'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Siirt

Siirt'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Batman

Batman'da Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.