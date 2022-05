Türkiye'de 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, buradaki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz.

Gururla ifade etmek isterim ki, 'bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.

'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kasapoğlu, Anıtkabir avlusunda ziyarete gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak özçekim yaptı.

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, "Bundan 103 yıl önce bugün, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak kadim milletimizin istiklal meşalesinin ateşi, istikbale atılan ilk adımla burada yakılmıştı. 103 yıl sonra bugün de aynı ruh ve inançla bu şanlı mücadelenin sembolü, milletimizin şerefi olan al bayrağımız, geleceğimizin teminatı Türk gençliğine teslim edilecektir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Bu bayram gençlerimize, umutsuzluğa düştükleri her an yeni bir başlangıcın ilhamını vermektedir."

Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinesinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu anıta çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi.

Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Gençlerin performansı klip haline getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla, 1919 gencimizle yad ediyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadesini kullandı.