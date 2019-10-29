Türkiye'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı.

Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Kutlama töreninde daha sonra, Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu ve Orgeneral Avsever tarafından verildi.

Aksaray

Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Akçakale

Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği (Korsavaş) üyesi 51 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Ankara'dan Akçakale'ye geldi.

İlk olarak Akçakale Kaymakamı Metin Esen'i ziyaret eden gaziler, ardından törenin yapıldığı Şehir Stadyumu'na geçti.

Kortej eşliğinde "Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin Yanında" yazılı pankartla stada giren Kıbrıs gazilerini, protokol üyeleri ve öğrenciler ayakta alkışlayarak karşıladı.

Burada devam eden törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları oynadı.

Tören, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.

Bursa

Bursa'da, tarihi Valilik binasında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, tebrikleri kabul etti.

Canbolat ile Yıldız daha sonra tören alanına askeri araçla girerek, vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunu ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde resmigeçit töreniyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, tören aracına binerek halkı selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Vali Çakacak, vatanın bekası söz konusu olduğunda Türk milletinin her türlü fedakarlığı yerine getireceğine dikkati çekti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin tabiat ve geleneklerine en uygun yönetim şekli olduğunu anlatan Çakacak, "Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve büyük bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olmaktan başka seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Atatürk Stadyumu önünde gerçekleştirilen törende Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, aracın üzerinden vatandaşların bayramını tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu ile mehter takımının gösterisinin ardından program, resmigeçit töreniyle tamamlandı.

Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'nda gerçekleşen törene Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Tavlı, Tuğamiral Uça ve Belediye Başkanı Gökhan'ın gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kütahya

Kütahya Spor Salonu'ndaki törende Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Cumhuriyet Koşusu'nda derece alan öğrencilere hediyeler verildi.

Tören, Hava Er Eğitim Tugay Bandosu'nun gösterisi ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisiyle son buldu.

Bilecik

Bilecik'te, Edebali Stadı'nda yapılan törende Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterileri, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "29 Ekim" adlı gösterisi ile devam eden törende, Edebali Ortaokulu korosu tarafından konser verildi.

Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmigeçit töreniyle tamamlanan programın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yalova

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.

Hücumbot hakkında ziyaretçilere bilgi veren askeri personel, daha sonra gruplar halinde hücumbota aldıkları vatandaşlara gemiyi gezdirdi.

Van

Van'daki tören Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Cumhuriyet Caddesi'nde halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bilmez, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından resmi geçitle sona erdi.

Bitlis

Bitlis'te İsmail Eren Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk milletinin yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesi vererek kurulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Hakkari

Merzan Şehir Stadı'nda yağmur altında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün coşku, sevgi ve mutlulukla kutlandığını söyledi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin seslendirildiği program, çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Muş

Orman İşletme Müdürlüğü önündeki programda Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ve mehteran gösterileri yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 14:10