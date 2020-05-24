Türkiye'de 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.

Bayramın ilk günü güzel havadan yararlanan vatandaşlar, tarihi ve turistlik mekanlarıyla her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul'un sahil, meydan ve parklarını doldurdu.

65 yaş ve üstü vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü. Dışarı çıkan vatandaşlar, arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla uzaktan da olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Kentin çeşitli noktalarında stant kuran ilçe belediyeleri ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya, lokum, şeker ve çikolata ikramında bulundu. vatandaşlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaparak, bayramın ilk gününü dışarıda geçirmenin keyfini yaşadı.