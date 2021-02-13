Türkiye'de 93 can kaybı daha gerçekleşti

Türkiye'de 93 can kaybı daha gerçekleşti
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

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