Türkiye'de aşılama başlıyor

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini söylerek, ''Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Çin'den gelen aşıların incelemesi sürerken Erdoğan, perşembe ya da cuma günü aşılaya başlanabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır." ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür"

"Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor." dedi.

"Ülkemizin yeniden yapılanan küresel düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar"

"Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir." şeklinde konuştu.

"Su kullanımında tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz"

Erdoğan, "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz." diyerek, "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz altın üretimini 100 tona yükseltmek"

"Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir." diyen Erdoğan, "İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız." dedi.

Kovid-19'la mücadele

Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

"Kovid-19 aşısı perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.