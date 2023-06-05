Türkiye'de bakanlıklarda devir teslim töreni sürüyor

Türkiye'de kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına getirilen Alparslan Bayraktar, bakanlıkta düzenlenen tören ile görevini Fatih Dönmez'den devraldı.

Bakan Bayraktar, devir teslim töreninde şunları kaydetti;

Ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da bu projeleri bu programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sizden aldığımız bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacağız. Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha güçlü hale getireceğiz.

Dönmez ise Türkiye'nin, gaz ticaret merkezi ile birlikte bölgesinde önemli bir aktör olacağını vurgladı. "Karadeniz keşfi ile birlikte Türkiye'nin enerjideki makus talihinin değiştirme imkanı elimize geçmiş oldu. Petrolde bir çok yeni keşif gerçekleştirildi. Üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı. Kısa sürede hayata geçirilecek gaz ticaret merkezi ile Türkiye bölgesinde önemli bir aktör olacak." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı.

Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Mahinur Özdemir Göktaş'a devretti.

Bakan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla Türkiye Yüzyılına hazır" dedi.

"Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehitler ve gaziler ile ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz. Bunların yanı sıra sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaştırılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla kendi değerlerinden ve medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır." dedi.

Derya Yanık ise, "Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bakanlık. Birbirini destekleyen bir birine sahip çıkan, birbirini kollayan aile yapısının sürdürülmesi ve varsa sıkıntıların tamir edilmesi, onarılması noktasında yapılması gerekenleri yine bu bakanlık olarak yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi Adil Karaismailoğlu'dan devraldı.

Karaismailoğlu, "Dünya ölçeğinde çok büyük projeleri mega projeleri ülkemizin hizmetine sunduk. Türkiye çok büyük başarılar elde etmiştir. Ulaştırma sektöründe inşallah bundan sonra bu yatırımlarla çalışmalarla ülkemiz dünyanın lider ülkesi olacaktır." dedi.

Uraloğlu ise, "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarımızla adeta çağ atlattık. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşıyorum. Bize bu fırsatı verdiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi Vedat Bilgin'den devraldı.

Bakan Işıkhan, çalışanların gelir seviyesini artırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi velhasıl tüm çalışanlarımız ile süreci yönetme arzusundayız. Bir yandan ülkemizin istihdamına veğ ülkemizin büyümesine katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyesini korumak ve artırmak için optimum noktayı yakalamak için gereken ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vedat Bilgin ise, "Ekonomik meseleler ile sosyal meseleler arasındaki ilişkiyi kurmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destek, ortaya koyduğu siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı ve mümkün hale getirdi." diye konuştu.