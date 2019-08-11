Türkiye'de bayram...

İstanbul'da Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti. Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.

Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Ankara

Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve çevre temizliğine önem verilmesine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Kurban etlerinden ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine işaret edilen hutbede, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklere hediye verilmesi gerektiği vurgulandı.

Trafik kazalarına dikkat çekilen hutbede hız limitlerinin aşılmaması ve trafik kurallarına uyulmasının önemli olduğu belirtildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Edirne

Edirne'de özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

İzmir

Tarihi Hisar Camisi'ne gelen İzmirliler bayram namazı için saf tuttu.

Namazının ardından cami cemaati birbiriyle bayramlaştı. Çıkışta cami önlerinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Hatay

Hatay’ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Halk, ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisi'ne geldi. Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyenler, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Belediye ekipleri, cami içleri ve çevresini gül sularıyla yıkadı.

Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu verdiği vaazda, bayramların tatil olarak anlaşılması yerine bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

Mersin

Mersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Namaz öncesinde verilen vaazda, bayram namazının önemi anlatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını doldu, bazı kişiler iç avluda secdeye durdu.

Bursa

Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Camilere sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Eskişehir

Bayram namazını Çarşı Camisi'nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Çakacak, cami çıkışında yaptığı açıklamada, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Kütahya

Kütahya Valisi Ömer Toraman, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini dile getirerek, "Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Yalova

Bayram namazı dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Süleymaniye Camisi'ne sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı.

Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bilecik

Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar camileri doldurdu.

Bilecik'te de bayram namazı için vatandaşlar, özellikle Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Cami, Kayıboyu Camisi ve Şerifpaşa Camisi'ni tercih etti.

Malatya

Malatya kent merkezinde bulunan Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı.

Camiye gelenlerin bir kısmı, içerinin dolu olması nedeniyle namazı avluda eda etti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa

Kurban Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ve ilçelerinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami ile Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.