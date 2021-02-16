Türkiye'de bugünkü rakamlar

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16 Şubat 2021 Salı 19:06
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
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