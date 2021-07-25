Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de bugünkü rakamlar
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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

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