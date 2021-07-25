ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye
25 Temmuz 2021 Pazar 19:05
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Türkiye’de yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 25 Temmuz 2021
Türkiye
Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
Çelik: "BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz"
Türkiye
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkmazhan'dan eleştiri
Bağımsızlık İttifakı, BM'yi protesto etti
BKP'den Maraş tepkisi
Büsküvütçü, Ali Rıza Görgün’ün vefatı...
Tuzla Şehitleri anılacak
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Tel: 03922238222
Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
Tel: 03922236217
Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
Tel: 0392 228 10 08
Girne
DEFNE ECZANESİ
Tel: 03928153516
Girne
RIZKI ECZANESİ
Tel: 0392 815 34 96
Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
Tel: 05488422795
Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
Tel: 03923660353
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Tel: 03927141222
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Tel: 03922369100
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE