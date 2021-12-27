Türkiye'de bugünkü rakamlar

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27 Aralık 2021 Pazartesi 19:30
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.
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