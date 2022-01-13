Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de bugünkü rakamlar
banner83
banner80

banner69
Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿