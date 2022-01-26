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Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye
26 Ocak 2022 Çarşamba 18:48
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
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