Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de bugünkü rakamlar
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Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

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