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Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye
08 Şubat 2022 Salı 18:58
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
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