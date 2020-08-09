Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

Bakan Koca: 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü." ifadesini kullandı.

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında." bilgisini paylaşan Koca, 25 ilde son 2 gündür entübe hasta olmadığını belirtti.