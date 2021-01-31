Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de corona virüs salgınında son durum... 31 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 136 bin 418 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 641 olarak açıklandı.



Son 24 saatte 7 bin 6 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.



Test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı bin 634 oldu.