Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı bin 256 oldu, 7 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.