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Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
Türkiye
11 Şubat 2021 Perşembe 18:54
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 256 oldu, 7 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.
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