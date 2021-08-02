Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

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02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:54
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
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