Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

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