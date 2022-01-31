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Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
Türkiye
31 Ocak 2022 Pazartesi 19:07
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
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