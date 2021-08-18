Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner78

banner69
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi. 168 kişi vefat etti. 15 bin 537 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Bugün toplam 295 bin 206 test uygulandı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿