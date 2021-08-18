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Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Türkiye
18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:59
Genç
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi. 168 kişi vefat etti. 15 bin 537 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Bugün toplam 295 bin 206 test uygulandı.
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