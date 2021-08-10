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Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Türkiye
10 Ağustos 2021 Salı 22:01
Genç
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi. 264 bin 647 test yapıldı. 124 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. 14 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.
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