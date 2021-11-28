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Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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28 Kasım 2021 Pazar 20:34
Genç
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
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