Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

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