Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 29 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 213'ten 189'a düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olurken, toplam 358 bin 816 PCR testi yapıldı. Tabloya yönelik açıklamada bulunan Bakan Koca, "Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 273 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 816 test yapıldı.