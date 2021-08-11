Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son dönemin en yüksek seviyesi görüldü. 11 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 356 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 128 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 363 olurken toplam 278 bin 263 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 363 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 278 bin 263'e yükseldi.