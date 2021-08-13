Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 13 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 372 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 157 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olurken toplam 285 bin 242 test yapıldı.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 492 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 285 bin 242'ye yükseldi.