Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 13 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 372 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 157 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olurken toplam 285 bin 242 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 261372 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 492 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 285 bin 242'ye yükseldi.