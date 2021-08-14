Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları 27 Temmuz'dan bu yana ilk kez 20 binin altına indi. 14 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 949 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 145 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olurken toplam 284 bin 947 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 145 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 364 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 284 bin 947'ye yükseldi.

VAKALAR 17 GÜN 20 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Son 24 saatteki verilerle birlikte 27 Temmuz'dan bu yana ilk kez yeni vaka sayıları, 20 binin altına düştü. Son olarak 27 Temmuz tarihinde vaka sayısı 19 bin 761 iken bu tarihten sonra sayı artarak yükselmeye başlamıştı. Birkaç gündür düşmeye başlayan vakalar, 14 Ağustos'ta 19 bin 949 olarak belirlendi.