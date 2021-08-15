Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 15 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 154 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olurken toplam 281 bin 184 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 154 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 426 hasta taburcu olurken bugün 281 bin 184 test yapıldı.