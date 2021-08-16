Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürerken, vefat sayıları ise artış göstermeye devam ediyor. 16 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 163 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 165 oldu. İyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olurken toplam 287 bin 947 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 165 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 642 hasta taburcu olurken bugün 287 bin 947 test yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 21:39