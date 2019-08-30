Türkiye'de Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zaferin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz.

Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyet'i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu.

Anıtkabir ziyarete açıldı

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanın Aslanlı Yol'daki yürüyüşünün başlangıcında yol kenarında görevli bir asker rahatsızlandı, komutanın yardımıyla güçlükle ayakta durabilen asker bir süreliğine bölgeden uzaklaştırıldı. Asker, bir süre dinlendikten tekrar görev bölgesine döndü.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.

Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Ailesiyle Niğde'den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.

Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere olan minnet duygularını dile getirdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı

Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü kutlaması Adana’da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bindikleri askeri araçta alandaki vatandaşların bayramını kutladı.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine yeni atanan Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

İlk programın ardından Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Su, ardından Kireçtepe ve Seçer ile askeri araca binip, alandaki katılımcıların bayramını kutladı.

Hatay'daki tören, Cumhuriyet Alanı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan makamında tebrikleri etti.

Osmaniye'deki törenler Valilik Kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun'un anıt şeref defterini imzalaması ve makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından etkinlikler Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti.