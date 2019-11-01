Türkiye'de çakarlı araç yasağı bugün başladı

Türkiye'de Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, bugünden itibaren yasak hale gelecek. Yetkisiz olarak çakar sistemi kullanan yüzlerce araç çakar lambalarını söktürüyor.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşların sahte çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Kamu ve özel araç sürücülerine yetkisiz çakar kullanımı bugünden itibaren yasak hale gelecek. Belirlenen tarihten itibaren kamuda, yerel yönetimlerde, diğer mesleklerde ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı ve başka unvanlar ile görevde bulunan kamu görevlilerinin araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini kullanmasına izin verilmeyecek.

Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 lira ceza kesilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Koruma kararı olan kişilerin araçlarıyla sivil polis arabalarında sadece sabit veya sökülüp takılabilir tepe lambası bulunacak. Ancak bu da sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

KİMLER KULLANABİLECEK?

Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam tarafından kullanılabilecek. Makam sahibinin araçta olmadığı durumlarda da uyarı sistemi devre dışı bırakılacak.