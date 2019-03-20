Türkiye'de deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

Depremin ardından 4.5, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

AFAD depremde hafif yaralanan vatandaşlar olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.